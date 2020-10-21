В Україні відновили видачу "пакунку малюка"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону України" про державну допомогу сім'ям з дітьми щодо надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Відповідний закон Верховна рада ухвалила 30 вересня.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Раніше нардепи приймали рішення замінити його грошовою компенсацією. Документ відновлює надання батькам одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка". Така допомога буде видаватися протягом 30 днів після народження дитини.

Її вартість становитиме не менше трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей до 6 років.

В документі прописано, що тимчасово - з 1 жовтня по 31 грудня цього року - закупівля одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" організується і здійснюється через Управління ООН з обслуговування проєктів в рамках пілотного проєкту.

Після закупівлі "пакети" будуть доставляти в пологові будинки та відділи соціального забезпечення населення.

Згідно з законом, з 1 січня 2021 року забезпечення цією одноразовою допомогою, процедура її замовлення, закупівлі та транспортування до закладів охорони здоров'я (пологові будинки чи пологові відділення, перинатальні центри, неонатальні центри тощо) здійснюється відповідно до закону "Про публічні закупівлі".

У разі відсутності у закладі охорони здоров'я (пологовому відділенні, неонатальному центрі) одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка", її видача провадиться органами соціального захисту населення за місцем проживання або перебування отримувача на підставі його письмової заяви.

Нагадаємо, в серпні у Верховній раді зареєстрували відповідний законопроєкт №3006а.

Як повідомляло РБК-Україна, Міністерство соціальної політики не виключає повернення "пакунків малюка" в натуральному вигляді замість виплат.