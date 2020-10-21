В Украине возобновили выдачу "пакета малыша"

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон Украины" о государственной помощи семьям с детьми относительно предоставления при рождении ребенка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Соответствующий закон Верховная рада приняла 30 сентября.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Ранее нардепы принимали решение заменить его денежной компенсацией. Документ восстанавливает предоставление родителям одноразовой натуральной помощи "пакет малыша". Такая помощь будет выдаваться в течение 30 дней после рождения ребенка.

Ее стоимость будет составлять не менее трех размеров прожиточного минимума для детей до 6 лет.

В документе прописано, что временно - с 1 октября по 31 декабря этого года - закупка одноразовой натуральной помощи "пакет малыша" организуется и осуществляется через Управление ООН по обслуживанию проектов в рамках пилотного проекта.

После закупки "пакеты" будут доставлять в родильные дома и отделы социального обеспечения населения.

Согласно закону, с 1 января 2021 года обеспечение этой одноразовой помощью, процедура ее заказа, закупки и транспортировки в учреждения здравоохранения (родильные дома или родильные отделения, перинатальные центры, неонатальные центры и т.п.) осуществляется в соответствии с законом "О публичных закупках".

В случае отсутствия в учреждении здравоохранения (родильном отделении, центре неонатальном) единовременной натуральной помощи "пакет малыша", ее выдача производится органами социальной защиты населения по месту жительства или пребывания получателя на основании его личного письменного заявления.

Напомним, в августе в Верховной раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3006а.

Как писало РБК-Украина, Министерство социальной политики не исключает возвращение "пакетов малыша" в натуральном виде вместо выплат.