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Україна увійшла в десятку країн за швидкість поширення COVID-19

Новость на русском → Україна, Неділя 29 листопада 2020 02:45
Україна увійшла в десятку країн за швидкість поширення COVID-19 Фото: дівчина в масці (pexels)
Автор: Даша Харченко

Україна посідає сьоме місце у світі за кількістю нових випадків захворювання на коронавірус. На першому місці США.

Про це свідчать дані Worldometers.

Десять країн антирейтингу виглядають так: США, Бразилія, Індія, Туреччина, Росія, Італія, Україна, Великобританія, Польща, Німеччина.

В Україні за останню добу зафіксовано 16 294 нових випадки коронавірусної інфекції. Це новий рекорд по захворюваності COVID-19.

Нагадаємо, міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні точно не буде локдауну з наступного тижня. Перелік обмежень при суворому карантині ще розробляється.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала рекордну кількість нових випадків зараження коронавірусом в світі. За 28 листопада повідомили про хворобу 747 082 людини.

Нагадаємо, за даними ВООЗ, 70% всіх випадків та смертей припадає на чотири країни.

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