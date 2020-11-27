В Україні вже заповнені менше 50% лікарняних ліжок для COVID-19

В Україні продовжує скорочуватися заповненість лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19. Станом на 27 листопада вільними залишаються понад 50% ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

У середньому в країні заповнені 49,9% лікарняних ліжок. Найгірша ситуація в Полтавській (71,3%), Миколаївській (64,6%), Чернігівській (63,5%), Запорізькій (62,4%) та Волинській (62,4%) областях. У Києві заповнені 54,4% ліжок.

Найменше заповнені лікарняні ліжка в Херсонській (18,9%), Луганській (26,8%), Тернопільській (38,4%), Житомирській (43,3%) та Сумській (44,4%) областях.

Всього введено вже 55 886 ліжок, що на більш ніж 1,5 тисячі більше, ніж днем раніше.

При цьому в країні продовжується зростання захворюваності COVID-19. Зараз цей показник становить 474,6 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Сумській області - 922,8. У Києві показник становить 569,7.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували вперше понад 16 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській областях і в Києві.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов вважає, що введення локдауну розірве ланцюг передачі хвороби COVID-19 і може звести захворюваність до нуля.