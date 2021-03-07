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В Украине вакцинировали от COVID более 17 тысяч человек

Новина українською → Киев, Воскресенье 07 марта 2021 09:32
В Украине вакцинировали от COVID более 17 тысяч человек Фото: вакцинация (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине за минувшие сутки, 6 марта, привили от коронавируса 1279 человек. С начала вакцинации в стране прививку от COVID-19 получили 17 037 человек.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Все привитые граждане получили первую дозу вакцины от COVID. Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Днепропетровская область - 50 прививок;
  • Донецкая область - 470 прививок;
  • Закарпатская область - 30 прививок;
  • Запорожская область - 30 прививок;
  • Киевская область - 110 прививок;
  • Кировоградская область - 40 прививок;
  • Луганская область - 120 прививок;
  • Львовская область - 40 прививок;
  • Николаевская область - 9 прививок;
  • Одесская область - 60 прививок;
  • Ровенская область - 30 прививок;
  • Тернопольская область - 140 прививок;
  • Херсонская область - 20 прививок;
  • Черниговская область - 30 прививок;
  • Черкасская область - 100 прививок.

За вчера больше всего прививок сделали в Донецкой области (470). Больше всего прививок с начала вакцинации провели в Донецкой области (1940), меньше всего - в Закарпатской области (314).

В Украине вакцинировали от COVID более 17 тысяч человек

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 7 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев выявили в Житомирской и Львовской областях.

Ранее сообщалось, что на вакцинацию записались уже более 127 тысяч украинцев.

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