В Україні посилили покарання за сексуальну експлуатацію дітей

За документ проголосували 322 парламентарії.

"Вчинення повнолітнім дій сексуального характеру, пов’язаних із вагінальним, анальним або оральним проникненням в тіло особи, яка не досягла шістнадцятирічного віку, з використанням геніталій, іншого органу чи частини тіла або будь-якого предмета, караються обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк", - сказано у законі.

Більш жорстке покарання передбачене, якщо такі дії вчинили близькі родичі або члени сім’ї, особа, на яку покладено обов’язки щодо виховання потерпілої особи або піклування про неї, або якщо вони поєднанні з наданням грошової чи іншої винагороди потерпілій дитині або з обіцянкою такої винагороди, або якщо вони спричинили безплідність чи інші тяжкі наслідки.

Це будуть карати в'язницею на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Покарання за домагання дитини для сексуальних цілей

Буде каратися і пропозиція зустрічі від повнолітньої особи, у тому числі з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій, дитині до 16 років для вчинення стосовно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій, у разі якщо після такої пропозиції було вчинено хоча б одну дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася.

За таке порушення загрожує обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо пропозицію здійснили дитині до 16 років для втягнення її у виготовлення дитячої порнографії, і якщо після такої пропозиції було вчинено хоча б одну дію, спрямовану на те, щоб така зустріч відбулася, це каратимуть в'язницею на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Якщо таке порушення вчинили за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи, порушнику загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

При цьому під зустріччю слід розуміти у тому числі зустріч, проведену з використання інформаційно-телекомунікаційних систем або технологій.

Закон також передбачив покарання за одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження. Відповідальність встановили і за "проведення видовищного заходу сексуального характеру за участю неповнолітньої особи".

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