Рада хоче посилити покарання за сексуальну експлуатацію дітей
Верховна рада України планує посилити покарання за сексуальну експлуатацію дітей. Народні депутати прийняли за основу відповідний законопроект №3055.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За документ проголосували 286 депутатів Ради.
Відповідні зміни до законодавства розроблені з метою імплементації положень Ланцаротської конвенції.
Згідно з проектом, каратися буде пропозиція зустрічі, у тому числі з використанням інформаційно-комунікаційних систем або технологій, зроблена повнолітнім особі молодше 16 років, з метою вчинення відносно неї будь-яких дій сексуального характеру або розпусних дій. Але за умови скоєння суттєвих дій, спрямованих на те, щоб така зустріч відбулася. За це загрожує позбавлення волі на строк до 3 років або позбавлення волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
У законі прописано, що, якщо така зустріч відбулася - це буде каратися позбавленням волі на строк від 2 до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Крім того, вищевказані дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або щодо малолітньої особи, планують карати позбавленням волі на термін від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.
Нагадаємо, в січні 2020 року глава держави Володимир Зеленський підписав закон про введення в Україні реєстру педофілів.
Як писало РБК-Україна раніше, 3 жовтня 2019 року Рада відхилила раніше ветований президентом законопроект №6449 (№0977 в новому скликанні Ради, - ред.) про відповідальність за педофілію, який передбачає примусову хімічну кастрацію.
Так, 4 вересня Зеленський ветував законопроект №6449.
Відзначимо, 11 липня минулого року парламентарії попереднього скликання схвалили за основу і в цілому законопроект №6449 про відповідальність за педофілію. Вони також взяли за основу в першому читанні схожий за змістом законопроект №6607 про реєстр і хімічну кастрацію педофілів. Однак там була передбачена згода засудженого на хімкастрацію.