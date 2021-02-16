В Україні посилили покарання за п'яне водіння: нові штрафи і в'язниця

В Україні посилили відповідальність за п'яне водіння. Законопроект №2695 передбачає збільшення штрафів і термінів ув'язнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання Ради.
Таким чином, якщо водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (до цього штраф становив 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік.
За повторне порушення протягом року буде загрожувати штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки з оплатним вилученням авто чи без такого.
Або ж це будуть карати адміністративним арештом на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто чи без такого.
А якщо водій порушить втретє - штраф 51 тисяча гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу. Або ж буде загрожувати адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років, з конфіскацією авто, який є у приватній власності порушника.
ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, каратимуть позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.
Такі ж дії пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років) в разі, якщо потерпілий отримав важкі травми.
Якщо потерпілий загинув, винуватцю у стані сп'яніння загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням прав на термін від 5 до 10 років. Якщо жертв кілька - це каратимуть позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавлення прав на термін від 7 до 10 років.
Нагадаємо, Рада не стала дозволяти безпідставні зупинки водіїв. Народні депутати підтримали правку, яка вилучає цю норму із законопроекту №2695.
Як писало РБК-Україна, парламент посилив відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695. За нього проголосували 325 нардепів.
Так, в першому читанні документ Рада прийняла ще в липні 2020 року.