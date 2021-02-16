В Україні посилили покарання за п'яне водіння: нові штрафи і в'язниця

Штрафи

Таким чином, якщо водій знаходився в стані алкогольного сп'яніння, йому буде загрожувати штраф в розмірі 17 тисяч грн (до цього штраф становив 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік.

За повторне порушення протягом року буде загрожувати штраф у розмірі 34 тисячі гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки з оплатним вилученням авто чи без такого.

Або ж це будуть карати адміністративним арештом на строк десять діб з позбавленням права керування транспортними засобами на три роки з оплатним вилученням авто чи без такого.

А якщо водій порушить втретє - штраф 51 тисяча гривень, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу. Або ж буде загрожувати адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на 10 років, з конфіскацією авто, який є у приватній власності порушника.

В'язниця за ДТП з жертвами

ДТП в стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння, в результаті якого потерпілий отримав травми середньої тяжкості, каратимуть позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п'яти років.

Такі ж дії пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років) в разі, якщо потерпілий отримав важкі травми.

Якщо потерпілий загинув, винуватцю у стані сп'яніння загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням прав на термін від 5 до 10 років. Якщо жертв кілька - це каратимуть позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавлення прав на термін від 7 до 10 років.