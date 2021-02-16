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Рада не дозволила безпідставні зупинки водіїв

Новость на русском → Україна, Вівторок 16 лютого 2021 13:45
Рада не дозволила безпідставні зупинки водіїв Фото: автомобіль (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада не стала дозволяти безпідставні зупинки водіїв. Народні депутати підтримали правку, яка вилучає цю норму із законопроекту №2695.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання ВР.

У першому читанні цього закону пропонувалося доповнити ст. 35 закону "Про національну поліцію" ще однією підставою для зупинки. Передбачалося, що поліцейський може зупиняти автівки в разі, якщо така зупинка відбувається під час проведення профілактичних заходів для огляду водіїв для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння.

Якби норми не вилучили з закону, працівник поліції мав би можливість законно зупинити транспортний засіб з метою проведення огляду на стан сп'яніння.

Також парламентарії не дозволили без встановлення попереджувальних знаків перевіряти на швидкість водіїв; а водієві не потрібно буде віддавати документи поліцейському.

Нагадаємо, Верховна рада посилила відповідальність за окремі порушення правил дорожнього руху. Народні депутати схвалили в другому читанні законопроект №2695. За нього проголосували 325 нардепів.

Як писало РБК-Україна, в першому читанні документ схвалили ще в липні 2020 року.

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