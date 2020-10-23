В Україні зменшилася завантаженість лікарняних ліжок для лікування коронавірусу

В Україні зменшилася завантаженість лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Станом на 23 жовтня в країні зайняті 61,9% ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Понад 70% лікарняних ліжок зайняті в Одеській (85%), Полтавській (75,7%), Запорізькій (75%), Донецької (74,3%) і Луганській (74%), областях. При цьому менш як 50% місць зайняті лише в лікарнях Херсонській області (47,2%).

Всього в Україні введено 37 268 лікарняних ліжок для лікування коронавірусу.

Також в країні немає жодного регіону, готового до ослаблення карантину. У всіх регіонах перевищено показник захворюваності коронавірусів. В середньому по країні цей показник становить 209,7 при нормі в 40. Найгірша ситуація в Хмельницькій області - 347,9. У Києві він становить 225.

Відзначимо, вчора в Україні були завантажені 66,2% лікарняних ліжок. При цьому більш ніж на 70% лікарні були завантажені відразу в 9 регіонах.

Нагадай, в Україні другий день поспіль фіксують антирекорд по коронавірусу. За добу заразилися 7517 осіб.

Раніше президент Володимир Зеленський назвав умову введення в Україні локдауну.