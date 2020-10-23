В Украине уменьшилась загруженность больничных коек для лечения коронавируса

В Украине уменьшилась загруженность больничных коек для пациентов с коронавирусом. По состоянию на 23 октября в стране заняты 61,9% кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Более 70% больничных коек заняты в Одесской (85%), Полтавской (75,7%), Запорожской (75%), Донецкой (74,3%) и Луганской (74%), областях. При этом менее 50% мест заняты лишь в больницах Херсонской области (47,2%).

Всего в Украине введено 37 268 больничных кроватей для лечения коронавируса.

Также в стране нет ни одного региона, готового к ослаблению карантина. Во всех регионах превышен показатель заболеваемости коронавирусом. В среднем по стране этот показатель составляет 209,7 при норме в 40. Самая плохая ситуация в Хмельницкой области - 347,9. В Киеве он составляет 225.

Отметим, вчера в Украине были загружены 66,2% больничных кроватей. При этом более чем на 70% больницы были загружены сразу в 9 регионах.

Напомни, в Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по коронавирусу. За сутки заразились 7517 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский назвал условие введения в Украине локдауна.