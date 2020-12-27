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В Україні вільні більше 60% лікарняних ліжок для COVID-19

Новость на русском → Україна, Неділя 27 грудня 2020 10:38
В Україні вільні більше 60% лікарняних ліжок для COVID-19 Фото: медики (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

В Україні станом на 27 грудня заповнені 38,4% лікарняних ліжок для пацієнтів з коронавірусом. Всього введено 64 526 таких ліжок.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я.

Більш ніж половина ліжок зайняті у двох регіонах - у Миколаївській (61,5%) та Одеській (52,1%) областях. У Києві зайняті 45,3% ліжок.

При цьому в країні продовжує скорочуватися показник захворюваності коронавірусом, однак він перевищує норму в 8,65 раза. Зараз цей показник становить 346 при нормі 40. Найгірша ситуація спостерігається в Запорізькій області - 577,9. У Києві показник захворюваності становить 541,9.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили 6 113 нових випадків коронавірусу. При цьому одужали понад 6,6 тисячі пацієнтів.

Також повідомлялося, що в Україні понад 70% ліжко-місць у лікарнях забезпечені киснем. Він потрібний для пацієнтів з дихальною недостатністю.

Раніше РБК-Україна в матеріалі "Потрібен як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих COVID-19" пояснювало, навіщо пацієнтам необхідний кисень.

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