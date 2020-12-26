Ляшко: понад 70% виділених під COVID ліжок забезпечено киснем

На сьогодні в рамках боротьби з коронавірусом в Україні понад 70% ліжко-місць у лікарнях забезпечено киснем. Він потрібний для пацієнтів з дихальною недостатністю.

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"На сьогодні більше 70% від усіх ліжок, виділених під ковід, забезпечені киснем. Зараз 55-60% госпіталізованих потребують лікування киснем", - зазначив він.

Ляшко уточнив, що в кількісному вираженні в лікарнях перепрофільовано 64 349 ліжок для допомоги пацієнтам з COVID-19. З них 44 436 ліжок забезпечено киснем.

Крім того, 29 487 ліжок з підведеним киснем на сьогодні вільні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна в матеріалі "Треба як повітря. Чому в лікарнях не вистачає кисню для хворих COVID-19" писало, що якщо кількість уражених ділянок в легенях пацієнта перевищує компенсаторні можливості неуражених ділянок, то у нього починається задишка. У такому випадку необхідне лікування в комплексі з киснем.

Зазначимо, ще минулого тижня менше 60% ліжко-місць були забезпечені киснем.