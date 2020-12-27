В Украине свободны более 60% больничных коек для COVID-19

В Украине по состоянию на 27 декабря заполнены 38,4% больничных коек для пациентов с коронавирусом. Всего введено 64 526 таких кроватей.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

Больше половины кроватей заняты в двух регионах - в Николаевской (61,5%) и Одесской (52,1%) областях. В Киеве заняты 45,3% коек.

При этом в стране продолжает сокращаться показатель заболеваемости коронавирусом, однако он превышает норму в 8,65 раза. Сейчас этот показатель составляет 346 при норме 40. Самая плохая ситуация наблюдается в Запорожской области - 577,9. В Киеве показатель заболеваемости составляет 541,9.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили 6 113 новых случаев коронавируса. При этом выздоровели более 6,6 тысячи пациентов.

Также сообщалось, что в Украине более 70% койко-мест в больницах обеспечены кислородом. Он нужен для пациентов с дыхательной недостаточностью.

Ранее РБК-Украина в материале "Нужен как воздух. Почему в больницах не хватает кислорода для больных COVID-19" объясняло, зачем пациентам необходим кислород.