ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Україні стартує процес вакцинації, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 24 лютого 2021 13:10
В Україні стартує процес вакцинації, - Шмигаль Фото: Денис Шмигаль (РБК-Україна)
Автор: Ігор Литвиненко

В Україні сьогодні, 24 лютого, стартує процес вакцинації. Вакцина від коронавірусу вже направлена в регіони країни.

Про це заявив під час засідання Кабінету міністрів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вчора до України прибула перша партія з 500 тисяч вакцин. Вона спрямована по регіонах. Відсьогодні стартує процес вакцинації", - заявив Шмигаль.

За його словами, першими отримають вакцину українські медики, які борються з коронавірусом.

"Процес безпечної вакцинації вакциною буде відбуватися на добровільній основі, і буде здійснюватися кваліфікованими мобільними бригадами", - зазначив прем'єр.

Нагадаємо, перша партія вакцини від коронавірусу прибула в Україну вчора, 23 лютого, близько 11:20. Літак з вакциною приземлився в аеропорту "Бориспіль". Всього в Україну прибуло 500 тисяч доз вакцини Covishield Oxford-AstraZeneca.

Раніше РБК-Україна писало, що першими вакцину від COVID отримають Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька області та Київ.

Детальніше про те, що це за вакцина і наскільки вона ефективна - у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство вакцинація Денис Шмигаль вакцина від коронавірусу
NEWS
На узбережжі острова в Мозамбіку знайдено більше ста мертвих дельфінів
На узбережжі острова в Мозамбіку знайдено більше ста мертвих дельфінів
DAILY
Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Міністри без приставки. Як Зеленський зміг здобути перемогу над Радою