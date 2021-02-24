ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине стартует процесс вакцинации, - Шмыгаль

Новина українською → Киев, Среда 24 февраля 2021 13:10
В Украине стартует процесс вакцинации, - Шмыгаль Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

В Украине сегодня, 24 февраля, стартует процесс вакцинации. Вакцина от коронавируса уже направлена в регионы страны.

Об этом заявил во время заседания Кабинета министров премье-министр Денис Шмыгаль.

"Вчера в Украину прибыла первая партия из 500 тысяч вакцин. Она уже направлена по регионам. С сегодняшнего дня стартует процесс вакцинации", - заявил Шмыгаль.

По его словам, первыми получат вакцину украинские медики, которые борются с коронавирусом.

"Процесс вакцинации безопасной вакциной будет происходить на добровольной основе, и будет осуществляться квалифицированными мобильными бригадами", - отметил премьер.

Напомним, первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Украину вчера, 23 февраля, около 11:20. Самолет с вакциной приземлился в аэропорту "Борисполь". Всего в Украину прибыло 500 тысяч доз вакцины Covishield Oxford-AstraZeneca.

Ранее РБК-Украина писало, что первыми вакцину от COVID получат Житомирская, Киевская, Черниговская, Черкасская, Полтавская, Винницкая области и Киев.

Подробнее о том, что это за вакцина и насколько она эффективна - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество вакцинация Денис Шмыгаль вакцина от коронавируса
NEWS
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
На побережье острова в Мозамбике найдены более ста мертвых дельфинов
DAILY
Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Министры без приставки. Как Зеленский смог одержать победу над Радой