RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні створять веб-платформу центрів адмінпослуг: для чого вона необхідна

Автор: Юлія Струк

В Україні створюють Національну веб-платформу Центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів схвалив відповідний проект постанови.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Вказано, що тепер юридичні та фізичні особи зможуть онлайн отримувати інформацію для звернення до ЦНАП.

Ця платформа також має допомогти працівникам центрів надання адмінпослуг в обміні досвідом та поширенні найкращих практик та процесу навчання.

Крім того, за допомогою платформи можна буде попередньо записатися на прийом до працівників ЦНАП, побачити всі ЦНАПИ країни на онлайн-карті.

Платформа буде мати посилання на відомості Реєстру адміністративних послуг, що містяться на порталі послуг "Дія".

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2679 про оптимізацію роботи Центрів надання адміністративних послуг. Цим законом Кабінет міністрів уповноважили встановлювати вимоги до ЦНАП.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2019 року Зеленський підписав указ про спрощення роботи ЦНАП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Кабінет Міністрів УкраїниЦПАУ