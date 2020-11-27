Зеленський схвалив право Кабміну встановлювати вимоги до центрів адмінпослуг

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2679 про оптимізацію роботи Центрів надання адміністративних послуг. Цим законом Кабінет міністрів уповноважили встановлювати вимоги до ЦНАП.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

У законі прописана ліквідація ЦНАП, утворених райдержадміністраціями; передбачене надання послуг тільки в ЦНАП органів місцевого самоврядування та надання центрами всіх послуг на відповідній території.

Ліквідується Єдиний державний портал адміністративних послуг. Замість нього буде створено Єдиний державний веб-портал електронних послуг. Це дозволить збільшити кількість послуг, що надаються онлайн - без обов'язкового відвідування центру.

Документ вводить моніторинг якості надання адмінпослуг. Такий моніторинг включає збір, обробку та аналіз даних з метою вивчення та вжиття заходів щодо підвищення рівня якості надання адмінпослуг.

Закон передбачає, що ЦНАП можуть мати власні назви і символіку. Окремо від найменування та символіки центри матимуть право використовувати позначення "Центр Дія".

Нагадаємо, парламент ухвалив цей законопроект у другому читанні на початку листопада.

Як писало РБК-Україна, за основу даний проект закону Верховна рада схвалила в середині травня.

Так, у вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про спрощення роботи ЦНАП.