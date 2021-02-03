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В Україні створять веб-платформу центрів адмінпослуг: для чого вона необхідна

Новость на русском → Україна, Середа 03 лютого 2021 15:51
В Україні створять веб-платформу центрів адмінпослуг: для чого вона необхідна Фото: ЦНАП (facebook.com decentralization.ua)
Автор: Юлія Струк

В Україні створюють Національну веб-платформу Центрів надання адміністративних послуг. Кабінет міністрів схвалив відповідний проект постанови.

Про це повідомив депутат Верховної ради Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Вказано, що тепер юридичні та фізичні особи зможуть онлайн отримувати інформацію для звернення до ЦНАП.

Ця платформа також має допомогти працівникам центрів надання адмінпослуг в обміні досвідом та поширенні найкращих практик та процесу навчання.

Крім того, за допомогою платформи можна буде попередньо записатися на прийом до працівників ЦНАП, побачити всі ЦНАПИ країни на онлайн-карті.

Платформа буде мати посилання на відомості Реєстру адміністративних послуг, що містяться на порталі послуг "Дія".

Нагадаємо, в кінці листопада 2020 року президент Володимир Зеленський підписав законопроект №2679 про оптимізацію роботи Центрів надання адміністративних послуг. Цим законом Кабінет міністрів уповноважили встановлювати вимоги до ЦНАП.

Як писало РБК-Україна, у вересні 2019 року Зеленський підписав указ про спрощення роботи ЦНАП.

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