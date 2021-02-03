В Украине создадут веб-платформу центров админуслуг: для чего она необходима

В Украине создают Национальную веб-платформу центров предоставления административных услуг. Кабинет министров одобрил соответствующий проект постановления.

Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

Указано, что теперь юридические и физические лица смогут онлайн получать информацию для обращения к ЦПАУ.

Эта платформа также должна помочь работникам центров предоставления админуслуг в обмене опытом и распространении лучших практик и процесса обучения.

Кроме того, с помощью платформы можно будет предварительно записаться на прием к работникам ЦПАУ, увидеть все ЦПАУ страны на онлайн-карте.

Платформа будет ссылаться на сведения Реестра административных услуг, содержащиеся на портале услуг "Дія".

Напомним, в конце ноября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал законопроект №2679 об оптимизации работы Центров предоставления административных услуг. Этим законом Кабинет министров уполномочили устанавливать требования к ЦПАУ.

Как писало РБК-Украина, в сентябре 2019 года Зеленский подписал указ об упрощении работы ЦПАУ.