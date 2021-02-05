В Україні різко похолодало. Повернулися морози і штормовий вітер

Погода в Україні різко погіршилась, прийшло похолодання в північні та центральні регіони. У шістьох областях йде дощ.

Про це повідомляє прес-служба "Укравтодору".

Також невеликий сніг в Чернігівській області, а у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Харківській та Херсонській областях зараз йде дощ.

Температура повітря в центральних та північних регіонах -3-8, на півдні, сході +2+8, на заході -2+1.

Стан покриття на дорогах державного значення - мокре. На перевальних ділянках доріг без опадів. Температура повітря -2+1, покриття мокре.

На сайті УкрГідрометцентру вказано, що сьогодні в Україні значно похолодає у всіх регіонах. Якщо вчора в країні була ще "плюсова" температура, то сьогодні прийшли сильні морози.

Втім, у південних областях ще протримається "плюсова температура", вдень буде +2+6, а вночі +2-1.

Нагадаємо, синоптики назвали точну дату, коли в Україну прийде похолодання. У Сумській області температура повітря опуститься до -10.

Також у Київ повертаються сильні морози, вже сьогодні різко похолодає. Вчора пів дня йшов дощ, тому сьогодні можлива ожеледиця.