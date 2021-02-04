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Похолодання йде в Україну: синоптики назвали точну дату

Новость на русском → Київ, Четвер 04 лютого 2021 11:05
Похолодання йде в Україну: синоптики назвали точну дату Фото: похолодання (РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Завтра в Україну прийде чергове похолодання. У Сумській області температура повітря опуститься до -10.

Про це повідомляє прес-служба УкрГідрометцентру.

Сьогодні в Україні ще лишається "плюсова" температура, але в деяких регіонах йде дощ, наприклад у Києві.

Вже завтра в регіони прийде похолодання, але без опадів. На заході країни вдень буде -1-4, а вночі -1-8. Тільки в Закарпатській області буде +1+6.

На півночі та у центральних областях значно похолодає, там температура повітря вдень складе -1-7, а вночі до -10. На сході країни вдень буде +1-1, а вночі -3-5.

У південних областях ще протримається "плюсова температура", вдень буде +2+6, а вночі +2-1.

Похолодання йде в Україну: синоптики назвали точну дату

На 7 лютого передають сильні морози, в деяких регіонах похолодає до -21. Поки невідомо, скільки триватиме холодна погода.

Нагадаємо, у Києві похолодає вже завтра, 5 лютого. Температура повітря різко опуститься від "плюсової" до -9. Станом на зараз у місті йде дощ.

Зазначимо, 4 лютого у Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях буде йти мокрий сніг. Усю іншу територію України вкриють дощі. Вдень температура повітря у регіонах буде коливатись від +2 до +10.

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Похолодання йде в Україну: синоптики назвали точну дату
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Похолодання йде в Україну: синоптики назвали точну дату
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