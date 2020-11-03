В Україні дозволили змінювати по батькові з 14 років. Відповідний законопроект №2450 Верховна рада прийняла в другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна.
За проект проголосували 259 нардепів.
Раніше змінити по батькові можна було тільки у випадку, якщо батько змінив власне ім’я або ж якщо відомості про нього як про батька дитини виключили з актового запису про її народження.
Закон встановлює, що:
Нагадаємо, на початку червня відповідний законопроект №2450 Верховна рада ухвалила у першому читанні.
Як писало РБК-Україна, на початку січня комітет парламенту з питань молоді та спорту рекомендував Раді схвалити даний закон за основу.
Так, парламент попереднього скликання відхилив закон про право на зміну по батькові, за що проголосували 284 депутати.