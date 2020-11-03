В Украине разрешили менять отчество с 14 лет. Соответствующий законопроект №2450 Верховная рада приняла во втором чтении.
Об этом сообщает РБК-Украина.
За проект проголосовали 259 нардепов.
Ранее изменить отчество можно было только в случае, если отец изменил свое имя или если сведения о нем как об отце ребенка исключили из актовой записи о его рождении.
Закон устанавливает, что:
Напомним, в начале июня соответствующий законопроект №2450 Верховная рада приняла в первом чтении.
Как писало РБК-Украина, в начале января комитет парламента по вопросам молодежи и спорта рекомендовал Раде одобрить данный закон за основу.
Так, парламент предыдущего созыва отклонил закон о праве на смену отчества, за что проголосовали 284 депутата.