В Україні розширять допомогу безробітним на період карантину

До цього в законодавстві було прописано лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19.

Відповідно до закону, який підписав президент, допомога по частковому безробіттю може надаватися не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

"Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги", - відзначають в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.