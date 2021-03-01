RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

В Україні розширять допомогу безробітним на період карантину

Автор: Юлія Струк

В Україні розширили допомогу безробітним не тільки на період інших карантинів, але і на випадок надзвичайних ситуацій. Президент Володимир Зеленський підписав законопроект №3010а.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

До цього в законодавстві було прописано лише надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину для застрахованих осіб, які втратили частину доходу через обмежувальні заходи, пов'язані з протидією поширенню COVID-19.

Відповідно до закону, який підписав президент, допомога по частковому безробіттю може надаватися не тільки на період карантину, викликаного коронавірусом, а й у разі інших захворювань або надзвичайної ситуації на території України.

"Кабінет міністрів отримує право визначати порядок надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, надзвичайної ситуації, її розмір, термін надання, а також порядок повернення коштів, спрямованих на фінансування такої допомоги", - відзначають в ОП.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем ​​його опублікування.

Нагадаємо, даний закон Рада прийняла на початку лютого. Причому спочатку таку допомогу хотіли передбачити лише на період інших карантинів.

Як писало РБК-Україна, на початку листопада минулого року народні депутати прийняли законопроект №3010а за основу в першому читанні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийбезработицаЗаконКарантин
Читайте також
Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за порушення пожежної безпеки
Зеленський затвердив санкції проти Захарченка та ще дев'яти військових
Прогноз погоди