В Україні підтвердили 4158 нових випадків СOVID-19
В Україні за минулу добу зафіксовано 4 158 нових випадків СOVID-19. Найбільше випадків підтверджено в Запорізькій області та Києві.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в своєму Facebook.
Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.
За минулу добу померли 73 людини, одужали 4 693 пацієнтів.
За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 078 251 випадок COVID-19.
Всього за добу було вироблено 13 128 тестувань: методом ПЛР -
11 021, методом ІФА - 2 107.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій області (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.
Нагадаємо, за 2 січня в Україні підтвердили 4 576 нових випадків СOVID-19. Найбільше заражень у Миколаївській, Львівській, Одеській та Дніпропетровській областях.
Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення.