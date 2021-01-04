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В Україні підтвердили 4158 нових випадків СOVID-19

Новость на русском → Україна, Понеділок 04 січня 2021 08:13
В Україні підтвердили 4158 нових випадків СOVID-19 Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

В Україні за минулу добу зафіксовано 4 158 нових випадків СOVID-19. Найбільше випадків підтверджено в Запорізькій області та Києві.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в своєму Facebook.

Зокрема, захворіли 170 дітей та 163 медпрацівники.

За минулу добу померли 73 людини, одужали 4 693 пацієнтів.

За весь час пандемії в Україні підтвердили 1 078 251 випадок COVID-19.

Всього за добу було вироблено 13 128 тестувань: методом ПЛР -
11 021, методом ІФА - 2 107.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстровано у Запорізькій області (528), місті Київ (504), Львівській (352), Миколаївській (314) та Київській (301) областях.

Нагадаємо, за 2 січня в Україні підтвердили 4 576 нових випадків СOVID-19. Найбільше заражень у Миколаївській, Львівській, Одеській та Дніпропетровській областях.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що російська вакцина від коронавірусу "Супутник V" не має шансів отримати дозвіл в Україні. Третя фаза її випробувань далека від завершення.

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