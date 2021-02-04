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В Україні перевірять лікарні з кисневими системами після пожежі в Запоріжжі

Автор: Роман Тверденко

В Україні проведуть перевірку лікарень, які мають кисневі магістралі. Це пов'язано з пожежею в інфекційній лікарні в Запоріжжі.

Про це заявив голова МОЗ Максим Степанов, повідомляє "Укрінформ".

Він зазначив, що Верховна рада видавала розпорядження про перевірку кисневих систем ще за кілька місяців до події в Запоріжжі.

"За кілька місяців до цього парламент видав розпорядження про перевірку всіх кисневих систем в країні. Нам необхідно зосередитися, щоб у майбутньому країна не переживала таких трагедій", - сказав Степанов.

Раніше повідомлялося, що причиною пожежі у запорізькій COVID-лікарні міг стати вибух апарату штучної ветиляції легких. В результаті пожежі загинули четверо людей.

Також Степанов заявив, що через швидке поширення пожежі шансів врятувати чотирьох загиблих не було.

Нагадаємо, минулої ночі сталася пожежа в одній з палат реанімаційного відділення інфекційної лікарні Запоріжжя. В результаті пожежі загинули чотири людини - лікар і троє пацієнтів, які перебували на апаратах штучної вентиляції легенів.

Відомо, що сім'ям загиблих в результаті пожежі виділять 50 тисяч гривень.

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