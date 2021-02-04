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В Украине проверят больницы с кислородными системами после пожара в Запорожье

Автор: Роман Тверденко

В Украине проведут проверку больниц, которые имеют кислородные магистрали. Это связано с пожаром в инфекционной больнице в Запорожье.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что Верховная рада выдавала распоряжение о проверке кислородных систем еще за несколько месяцев до происшествия в Запорожье.

"За несколько месяцев до этого парламент выдал распоряжение о проверке всех кислородных систем в стране. Нам необходимо сосредоточиться, чтобы в будущем страна не переживала таких трагедий", - сказал Степанов.

Ранее сообщалось, что причиной пожара в запорожской COVID-больнице мог стать взрыв аппарата искусственной ветиляции легких. В результате пожара погибли четверо человек.

Также Степанов заявил, что из-за быстрого распространения пожара шансов спасти четырех погибших не было.

Напомним, минувшей ночью произошел пожар в одной из палат реанимационного отделения инфекционной больницы Запорожья. В результате пожара погибли четыре человека - врач и трое пациентов, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких.

Известно, что семьям погибших в результате пожара выделят по 50 тысяч гривен.

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