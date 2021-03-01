В Україні призупинили видачу дозволів на зброю: що треба знати

Підроблені документи та понад 2 000 замовлень

Як заявив глава Національної поліції Ігор Клименко, понад півроку проводилася внутрішня перевірка. За її результатами викрили корупційну схему видачі дозволів на придбання, зберігання і носіння зброї - нарізної, гладкоствольної та "травматів" (для відстрілу гумових куль).

Зокрема, документи видавалися без присутності людей, які зверталися за дозволами. Крім того, поліцейські розміщували оголошення про оформлення документів у популярних месенджерах.

"У нас є інформація про понад 2 000 випадків видачі дозволів на зброю з грубими порушеннями процедури та законодавства з використанням підроблених документом", - зазначив Клименко.

Службу повністю розформовано

На даний момент викрито дев'ять співробітників поліції Центрального апарату Національної поліції і люди в регіонах. Вони вже звільнені.

Сьогоднішнім числом підписано наказ про повне розформування підрозділів контролю за обігом зброї. Всі начальники територіальних підрозділів отримали накази опечатати архіви дозвільної служби.

Вже завершується формування нового підрозділу з іншими працівниками. Найближчим часом його представлять громадськості.

Далі масові перевірки і вилучення зброї

Кожну особисту справу власника зброї перевірять. А понад 2 000 дозволів анулюють, зброя підлягає вилученню.

Крім того, всі отримані матеріали будуть передані в Державне бюро розслідувань.

Хто замовляв дозволи за цією схемою

За словами Клименка, серед замовників були працівники правоохоронних органів, депутати різних рівнів та представники органів державної влади.

Дозвільні функції заберуть у Національній поліції

Клименко додав, що буде виступати з пропозицією перед МВС про передачу функцій видачі дозволів на придбання зброї іншим підрозділам, які не відносяться до Національної поліції. За поліцією залишиться виключно контроль на місцях.

Як отримати дозвіл на зброю

За словами заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, люди, які отримали зброю за такою схемою, мають здати її та оформити вже по-новому, виконавши всі вимоги закону.

Він також зазначив, що нова система видачі дозволів запрацює протягом двох тижнів. На перших порах в дозвільну службу перепризначать людей, до роботи яких раніше не було питань.

"Після цього буде глибинна реформа системи видачі дозволів, яка буде затверджена міністром внутрішніх справ. І в новому законі про зброю ми пропишемо правила, при яких поліція буде займатися тільки контролем за обігом зброї ... Щоб не було такого, щоб поліція і видавала дозволи і контролювала ", - додав Геращенко.