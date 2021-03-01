В Украине приостановили выдачу разрешений на оружие: что нужно знать

Поддельные документы и более 2 000 заказов

Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, более полугода проводилась внутренняя проверка. По ее результатам разоблачили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия - нарезного, гладкоствольного и "травматов" (для отстрела резиновых пуль).

В частности, документы выдавались без присутствия людей, которые обращались за разрешениями. Кроме того, полицейские размещали объявлении об оформлении документов в популярных мессенджерах.

"У нас есть информация о более 2 000 случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства с использованием поддельных документом", - отметил Клименко.

Служба полностью расформирована

На данный момент разоблачены девять сотрудников полиции - Центрального аппарата Национальной полиции и люди в регионах. Они уже уволены.

Сегодняшним числом подписан приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.

Уже завершается формирование нового подразделения с другими работниками. В ближайшее время его представят обществу.

Дальше массовые проверки и изъятие оружия

Каждое личное дело владельца оружия будет проверено. А более 2 000 разрешений аннулируют, оружие подлежит изъятию.

Кроме того, все полученные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.

Кто заказывал разрешения по этой схеме

По словам Клименко, среди заказчиков были работники правоохранительных органов, депутаты различных уровней и представители органов государственной власти.

Разрешительные функции заберут у Национальной полиции

Клименко добавил, что будет выступать с предложением перед МВД о передаче функции выдачи разрешений на покупку оружия другим подразделениям, которые не относятся к Национальной полиции. За полицией останется исключительно контроль на местах.

Как теперь получить разрешение на оружие

По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, люди, которые получили оружие по такой схеме, должны сдать его и оформить уже по-новому, выполнив все требования закона.

Он также отметил, что новая система выдачи разрешений заработает в течение двух недель. На первое время в разрешительную службу переназначат людей, к работе которых ранее не было вопросов.

"После этого будет глубинная реформа системы выдачи разрешений, которая будет утверждена министром внутренних дел. И в новом законе об оружии мы пропишем правила, при которых полиция будет заниматься только контролем за оборотом оружия… Чтобы не было такого, чтобы полиция и выдавала разрешения и контролировала", - добавил Геращенко.