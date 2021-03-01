В Украине приостановили выдачу разрешений на оружие: что нужно знать

Национальная полиция Украине расформировала разрешительную службу, которая выдает разрешения на оружие. Причина - масштабная коррупционная схема.
РБК-Украина собрало все, что известно на данный момент о приостановке выдачи разрешений.
Как заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, более полугода проводилась внутренняя проверка. По ее результатам разоблачили коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение оружия - нарезного, гладкоствольного и "травматов" (для отстрела резиновых пуль).
В частности, документы выдавались без присутствия людей, которые обращались за разрешениями. Кроме того, полицейские размещали объявлении об оформлении документов в популярных мессенджерах.
"У нас есть информация о более 2 000 случаев выдачи разрешений на оружие с грубыми нарушениями процедуры и законодательства с использованием поддельных документом", - отметил Клименко.
На данный момент разоблачены девять сотрудников полиции - Центрального аппарата Национальной полиции и люди в регионах. Они уже уволены.
Сегодняшним числом подписан приказ о полном расформировании подразделений контроля за оборотом оружия. Все начальники территориальных подразделений получили приказы опечатать архивы разрешительной службы.
Уже завершается формирование нового подразделения с другими работниками. В ближайшее время его представят обществу.
Каждое личное дело владельца оружия будет проверено. А более 2 000 разрешений аннулируют, оружие подлежит изъятию.
Кроме того, все полученные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований.
По словам Клименко, среди заказчиков были работники правоохранительных органов, депутаты различных уровней и представители органов государственной власти.
Клименко добавил, что будет выступать с предложением перед МВД о передаче функции выдачи разрешений на покупку оружия другим подразделениям, которые не относятся к Национальной полиции. За полицией останется исключительно контроль на местах.
По словам замминистра внутренних дел Антона Геращенко, люди, которые получили оружие по такой схеме, должны сдать его и оформить уже по-новому, выполнив все требования закона.
Он также отметил, что новая система выдачи разрешений заработает в течение двух недель. На первое время в разрешительную службу переназначат людей, к работе которых ранее не было вопросов.
"После этого будет глубинная реформа системы выдачи разрешений, которая будет утверждена министром внутренних дел. И в новом законе об оружии мы пропишем правила, при которых полиция будет заниматься только контролем за оборотом оружия… Чтобы не было такого, чтобы полиция и выдавала разрешения и контролировала", - добавил Геращенко.