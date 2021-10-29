В Україні з'являться нові дорожні знаки з 1 листопада: як вони виглядатимуть

З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. В Україні з'являться нові знаки.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Facebook-сторінку першиого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
Нові дорожні знаки
З'являться такі знаки:
житлова зона,
пішохідна доріжка,
початок населеного пункту і його закінчення,
напрямки повороту,
місця дозволеної зупинки та стоянки,
заборона руху транспортних засобів,
автозаправні/електрозарядні станції,
місце для зарядки електромобілів,
платна дорога та її кінець,
острівець безпеки,
діагональний пішохідний перехід та інші.
Вводиться нова розмітка для позначення засобу для заспокоєння руху; виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв'язки; перед виходами з території шкіл; для позначення місця концентрації ДТП; для позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо.
До чинної вертикальної розмітки додається нова: жовто-червона.
Велодоріжки
Зміни пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:
нове визначення велосипедної доріжки;
поняття велосипедної смуги і велосипедного переїзду;
вказані права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як вони повинні діяти під час руху;
регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.