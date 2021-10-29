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В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: как они будут выглядеть

Автор: Анастасия Рокитна

С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В Украине появятся новые знаки.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

Новые дорожные знаки

Появятся следующие знаки:

  • жилая зона,
  • пешеходная дорожка,
  • начало населенного пункта и его окончание,
  • направление поворота,
  • места разрешенной остановки и стоянки,
  • запрет движения транспортных средств,
  • автозаправочные/электрозарядные станции,
  • место для зарядки электромобилей,
  • платная дорога и ее конец,
  • островок безопасности,
  • диагональный пешеходный переход и другие.

Новая дорожная разметка

Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.

К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.

Велодорожки

Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:

  • новое определение велосипедной дорожки;
  • понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
  • указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
  • регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.
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УкраинаПДД