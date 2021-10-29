В Украине появятся новые дорожные знаки с 1 ноября: как они будут выглядеть

С 1 ноября вступают в силу изменения в правилах дорожного движения. В Украине появятся новые знаки.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook-страницу первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.
Новые дорожные знаки
Появятся следующие знаки:
жилая зона,
пешеходная дорожка,
начало населенного пункта и его окончание,
направление поворота,
места разрешенной остановки и стоянки,
запрет движения транспортных средств,
автозаправочные/электрозарядные станции,
место для зарядки электромобилей,
платная дорога и ее конец,
островок безопасности,
диагональный пешеходный переход и другие.
Новая дорожная разметка
Вводится новая разметка для обозначения средства для успокоения движения; выделенных мест парковки вдоль дорог и приближения к кольцевой развязке; перед выходами с территории школ; для обозначения места концентрации ДТП; для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог и тому подобное.
К действующей вертикальной разметке добавляется новая: желто-красная.
Велодорожки
Изменения связаны с движением велосипедистов, пешеходов и лиц с нарушением зрения, а именно:
новое определение велосипедной дорожки;
понятие велосипедной полосы и велосипедного переезда;
указаны права и обязанности велосипедистов и детально регламентируется, как они должны действовать во время движения;
регламентировано смежное движение пешеходов и велосипедистов, а также движение лиц с нарушением зрения.