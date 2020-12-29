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В Україні на період свят знизиться захворюваність COVID: новий прогноз НАН

Автор: Игорь Литвиненко

Національна академія наук дала новий прогноз щодо поширення коронавірусу в країні на період новорічних свят. До 11 січня захворюваність COVID-19 може знизитися до 6 тисяч нових випадків на день.

Про це повідомляє прес-служба НАН.

Згідно з прогнозами середня кількість нових випадків коронавірусу буде дорівнювати 7292-8225 в період з 29 грудня по 4 січня. В період з 5 по 11 січня в країні будуть виявляти 6173-7285 нових випадків COVID-19. При цьому відсоток виявлення коронавірусу майже не змінився і становить 29%.

"Показники поширення епідемії в Україні за останній тиждень продовжують зниження з стійкими темпами. Репродуктивне число незначно зменшилося і склало 0.88. Репродуктивне число стало менше одиниці для всіх регіонів України, крім Луганської області", - повідомили вчені.

В НАН додали, що на зниження статистики коронавірусу впливають додаткові вихідні дні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували майже 7 тисяч нових випадків коронавірусу. Одужали при цьому понад 16 тисяч пацієнтів.

Раніше РБК-Україна писало, що в Міністерстві охорони здоров'я очікують збільшення росту захворюваності COVID-19 після новорічних свят.

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