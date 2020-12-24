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МОЗ очікує зростання захворюваності COVID через новорічні свята

Новость на русском → Київ, Четвер 24 грудня 2020 14:12
МОЗ очікує зростання захворюваності COVID через новорічні свята Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Маріанна Присяжнюк

Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності коронавірусною хворобою найближчим часом. Можливе зростання пов'язують з новорічними святами.

Про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Міністр зазначив, що до підвищення ризику інфікування призводить велике скупчення людей, яке спостерігається в період свят.

"Ми очікуємо зростання кількості хворих, від речей, які пов'язані зі святкуванням Нового року. Відкриття ялинок, яка кількість людей дотримується встановлених правил - все це призведе до зростання кількості хворих в найближчій перспективі. Ми говоримо про ярмарки, заходи, які пов'язані з Новим роком", - сказав Степанов.

Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати всю новорічну ніч.

Відзначимо, згідно з прогнозом Національної академії наук, в країні у наступні два тижні щодня будуть фіксувати близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.

Відзначимо, в Україні за добу виявили 11 490 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже більше мільйона осіб.

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