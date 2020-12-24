МОЗ очікує зростання захворюваності COVID через новорічні свята
Міністерство охорони здоров'я очікує зростання захворюваності коронавірусною хворобою найближчим часом. Можливе зростання пов'язують з новорічними святами.
Про це в інтерв'ю журналістам заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Міністр зазначив, що до підвищення ризику інфікування призводить велике скупчення людей, яке спостерігається в період свят.
"Ми очікуємо зростання кількості хворих, від речей, які пов'язані зі святкуванням Нового року. Відкриття ялинок, яка кількість людей дотримується встановлених правил - все це призведе до зростання кількості хворих в найближчій перспективі. Ми говоримо про ярмарки, заходи, які пов'язані з Новим роком", - сказав Степанов.
Нагадаємо, Кабінет міністрів дозволив ресторанам і кафе працювати всю новорічну ніч.
Відзначимо, згідно з прогнозом Національної академії наук, в країні у наступні два тижні щодня будуть фіксувати близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.
Відзначимо, в Україні за добу виявили 11 490 нових випадків коронавірусу. З початку пандемії заразилися вже більше мільйона осіб.