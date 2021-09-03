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В Україні очікуються перші заморозки: синоптики назвали дату

Автор: Анастасія Рокитна

В Україні попередили про перші заморозки. Вони прийдуть в регіони 6 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу УкрГідрометцентру.

В найближчі дні температура в більшості областей вночі буде +2+7 тепла.

Синоптики попередили, що 6 вересня на поверхні грунту очікуються заморозки 0-3, вдень +12+18 тепла; на Закарпатті та півдні країни вночі +7+12, вдень +16+21.

Зазначимо, погода в Україні на вихідних буде прохолодна. Спочатку країну перетне холодний атмосферний фронт, а потім його вижене антициклон - очікуються короткочасні дощі та похолодання.

Нагадаємо, рівень води в річці Прип'ять підніметься, українців попередили про можливі підтоплення.

Крім того, раніше повідомлялось, що у жовтні Україну може накрити першим снігом.

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