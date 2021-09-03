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В Украине ожидаются первые заморозки: синоптики назвали дату

Автор: Анастасия Рокитна

В Украине предупредили о первых заморозках. Они придут в регионы 6 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу УкрГидрометцентра.

В ближайшие дни температура в большинстве областей ночью будет +2+7 тепла.

Синоптики предупредили, что 6 сентября на поверхности почвы ожидаются заморозки 0-3, днем +12+18 тепла; на Закарпатье и юге страны ночью +7+12, днем +16+21.

Отметим, погода в Украине на выходных будет прохладная. Сначала страну пересечет холодный атмосферный фронт, а затем его выгонит антициклон - ожидаются кратковременные дожди и похолодание.

Напомним, уровень воды в реке Припять поднимется, украинцев предупредили о возможных подтоплениях.

Кроме того, ранее сообщалось, что в октябре Украину может накрыть первым снегом.

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