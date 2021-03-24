Де в Україні очікується найбільше зростання заражень COVID: прогноз вчених

В Національній академії наук дали прогноз поширенню коронавірусу в регіонах. Найгірша ситуація буде спостерігатися в Києві та ще восьми областях.

Про це свідчить прогноз НАН України .

Вчені розглянули сценарії по розповсюдженню COVID-19, згідно з яким найбільше заражень очікується у Вінницькій, Дніпропетровській, Житомирській, Київській, Львівській, Одеській, Харківській, Хмельницькій області та в Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що вчені прогнозують зростання заражень коронавірусом в Україні як мінімум до квітня.

Також в НАН повідомляли, що число нових випадків COVID в Україні подвоюється кожні три тижні.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили більше ніж 14 тисяч нових випадків коронавірусу. Найбільше заражень в Києві, Одеській та Хмельницькій областях.

При цьому, за вчора зафіксували 342 нових летальних випадки серед пацієнтів з COVID-19. Це новий максимум з початку пандемії.

Зазначимо, в Україні розширили "червону" зону карантину, додавши Львівську область. Тепер в цій зоні Києва і вісім регіонів.