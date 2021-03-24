Где в Украине ожидается самый большой рост заражений COVID: прогноз ученых

В Национальной академии наук дали прогноз по распространению коронавируса в регионах. Самая плохая ситуация будет наблюдаться в Киеве и еще восьми областях.

Об этом свидетельствует прогноз НАН Украины .

Ученые рассмотрели сценарии по распространению COVID-19, согласно которому больше всего заражений ожидается в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Львовской, Одесской, Харьковской, Хмельницкой области и в Киеве.

Ранее РБК-Украина писало, что ученые прогнозируют рост заражений коронавирусом в Украине как минимум до апреля.

Также в НАН сообщали, что число новых случаев COVID в Украине удваивается каждые три недели.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили более 14 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего заражений в Киеве, Одесской и Хмельницкой областях.

При этом, за вчера зафиксировали 342 новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Это новый максимум с начала пандемии.

Отметим, в Украине расширили "красную" зону карантина, добавив Львовскую область. Теперь в этой зоне Киев и восемь регионов.