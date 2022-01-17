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В Україні оголошено штормове попередження: де саме

Автор: Анастасія Рокитна

Синоптики України оголосили штормове попередження. Сьогодні в деяких регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки через вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на УкрГідрометцентр.

Сьогодні вночі оголошено І рівень небезпечності у таких областях:

  • західних,
  • північних.

Вдень в Україні, зокрема в Києві, пориви вітру 17-22 м/с, ще сильніший вітер буде в таких областях:

  • Львівській,
  • Тернопільській,
  • Івано-Франківській,
  • Чернівецькій.

У цих регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, зазначили в ДСНС.

Крім того, на високогір'ї Івано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

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