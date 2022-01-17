В Україні оголошено штормове попередження: де саме

Сьогодні вночі оголошено І рівень небезпечності у таких областях:

західних,

північних.

Вдень в Україні, зокрема в Києві, пориви вітру 17-22 м/с, ще сильніший вітер буде в таких областях:

Львівській,

Тернопільській,

Івано-Франківській,

Чернівецькій.

У цих регіонах оголошено помаранчевий рівень небезпеки.

Такі погоді умови можуть призвести до ускладнення роботи підприємств енергетики, комунального господарства, порушення та припинення руху транспорту на дорогах та вулицях, зазначили в ДСНС.

Крім того, на високогір'ї Івано-Франкiвської області очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).