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В Украине объявлено штормовое предупреждение: где именно

Автор: Анастасия Рокитна

Синоптики Украины объявили штормовое предупреждение. Сегодня в некоторых регионах объявлен оранжевый уровень опасности из-за ветра.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укргидрометцентр.

Сегодня ночью объявлен I уровень опасности в таких областях:

  • западных,
  • северных.

Днем в Украине, в частности в Киеве, порывы ветра 17-22 м/с, еще более сильный ветер будет в таких областях:

  • Львовской,
  • Тернопольской,
  • Ивано-Франковской,
  • Черновицкой.

В этих регионах объявлен оранжевый уровень опасности.

Такие погоде условия могут привести к осложнению работы предприятий энергетики, коммунального хозяйства, нарушению и прекращению движения транспорта на дорогах и улицах, отметили в ГСЧС.

Кроме того, на высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 Уровень).

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