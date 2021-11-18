В Україні оголошено штормове попередження на завтра

Раніше повідомлялось, що в Україну йде потепління після сильних дощів. Температура повітря підніметься, як вдень, так і вночі.

Зазначимо, погода в Україні цієї зими за прогнозами синоптиків буде досить нестабільною. Грудень обіцяє бути тепліше на кілька градусів, ніж зазвичай. А ось в січні та лютому можуть бути періоди з сильними морозами.