В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

Ранее сообщалось, что в Украину идет потепление после сильных дождей. Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью.

Отметим, погода в Украине этой зимой по прогнозам синоптиков будет достаточно нестабильной. Декабрь обещает быть теплее на несколько градусов, чем обычно. А вот в январе и феврале могут быть периоды с сильными морозами.