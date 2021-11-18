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В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра

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Киев, Четверг 18 ноября 2021 13:13
В Украине объявлено штормовое предупреждение на завтра Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлено штормовое предупреждение. Завтра будет сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

По информации УкрГидрометцентра, 19 ноября в западных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

Ранее сообщалось, что в Украину идет потепление после сильных дождей. Температура воздуха поднимется, как днем, так и ночью.

Отметим, погода в Украине этой зимой по прогнозам синоптиков будет достаточно нестабильной. Декабрь обещает быть теплее на несколько градусов, чем обычно. А вот в январе и феврале могут быть периоды с сильными морозами.

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