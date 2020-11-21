Штрафи за відсутність маски у громадських місцях: що потрібно знати

В Україні відсьогодні почнуть штрафувати за відсутність маски в громадських місцях. Це передбачає закон, який сьогодні набрав чинності.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Вчора він був оприлюднений у виданні "Голос України" і набрав чинності з дня, наступного за днем ​​опублікування.

У законі прописано, що штрафувати будуть за перебування у громадських будівлях, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнених засобів індивідуального захисту, в тому числі респіраторів або захисних масок, що закривають ніс і рот, у тому числі виготовлених самостійно.

Розмір штрафу складе від десяти до п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-255 гривень).

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав закон про штрафи за відсутність маски в громадських місцях і транспорті.

Міністр юстиції Денис Малюська уточнював, що з прийняттям нового закону про штрафи за порушення карантину не каратимуть за відсутність маски на вулиці.

Як писало РБК-Україна, опитування соціологічної групи "Рейтинг" продемонструвало, що 75% українців підтримують введення штрафів за перебування у громадських місцях і транспорті без масок.