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В Україні почали розподіляти "Ремдесивір". Це препарат від COVID-19

Автор: РБК-Україна

Медичний препарат "Ремдесивір", який застосовується для лікування хворих на COVID-19, почали розподіляти по українських лікарнях. Даний препарат використовують у США і європейських країнах

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Про це в ході візиту до Дніпропетровської області заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає сайт МОЗ.

"Сьогодні почався розподіл "Ремдесивіра" до регіонів. Цей препарат входить до наших клінічних протоколів надання медичної допомоги для лікування коронавірусної інфекції, а також широко застосовується для екстреного використання у багатьох інших країнах світу", - підкреслив Степанов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України привезли 14 тисяч флаконів препарату від COVID-19. Всього очікується закупівля понад 28 000 флаконів.

До цього Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) перевіряло інформацію про серйозний побічний ефект "Ремдесивіра" після того, як деякі пацієнти поскаржилися на порушення в роботі нирок. В Європі його дозволили продавати як препарат від COVID-19 ще в липні 2020 року.

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