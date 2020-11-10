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В Украине начали распределять "Ремдесивир". Это препарат от COVID-19

Автор: РБК-Украина

Медицинский препарат "Ремдесивир", который применяется для лечения больных COVID-19, начали распределять по украинским больницам. Данный препарат используют в США и европейских странах

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Об этом в ходе визита в Днепропетровскую область заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает сайт Минздрава.

"Сегодня началось распределение "Ремдесивира" в регионы. Этот препарат входит в наши клинические протоколы по предоставлению медицинской помощи для лечения коронавирусной инфекции, а также широко применяется для экстренного использования во многих других странах мира", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину привезли 14 тысяч флаконов препарата от COVID-19. Всего ожидается закупка более 28 000 флаконов.

До этого Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) проверяло информацию о серьезном побочном эффекте "Ремдесивира" после того, как некоторые пациенты пожаловались на нарушение в работе почек. В Европе его разрешили продавать как препарат от COVID-19 еще в июле 2020 года.

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