В Україні почали діяти зміни до ПДР

відтепер водій та пасажири таксі повинні пристібатися під час руху в населеному пункті. Праивло поширюється і на інструкторів з водіння - вони мають бути пристебнуті як під час руху в населеному пункті, так і за його межами.
забороняється змінювати розміри, форму, позначення, колір і розміщення номерних знаків, наносити на них додаткові позначення або закривати їх, вони повинні бути чистими і достатньо освітленими.
велосипедистам дозволений рух смугою для маршрутних транспортних засобів.
пішоходи обов'язково мають використовувати світлоповертальні елементи (стрічку, наклейку, жилет тощо) або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи,у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.