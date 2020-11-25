В Украине начали действовать изменения в ПДД
Фото: ремень безопасности (РБК-Украина)
В Украине вступили в силу изменения в Правила дорожного движения (ПДД). Они касаются водителей, пассажиров, велосипедистов и пешеходов.
Об этом сообщает пресс-служба Министрерства внутренних дел.
В частности, в ПДД внесены следующие изменения:
- теперь водитель и пассажиры такси должны пристегиваться во время движения в населенном пункте. Праивло распространяется и на инструкторов по вождению - они должны быть пристегнуты во время движения как в населенном пункте, так и за его пределами.
- запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.
- велосипедистам разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств.
- пешеходы обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т. п) или быть в одежде, которая имеет световозвращающие элементы, в темное время суток и в условиях недостаточной видимости.
Напомним, в Украине система автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения начала распознавать автомобили на иностранной регистрации ("евробляхи").
Ранее сообщалось, что в полицейских машинах установят приборы фиксации скорости движения.