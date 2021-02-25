В Україні почалася COVID-вакцинація: де вже прищеплюють

У середу, 24 лютого, в Україні стартувала кампанія з вакцинації від коронавірусу. Однак тільки сьогодні очікується, що COVID-вакцину доставлять в усі регіони країни.
Про те, які області вже почали вакцинувати від коронавіруса, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Вакцинація в Україні проводиться препаратом AstraZeneca (Covishield), який закупив уряд. Вакцина виробляється на потужностях індійського Serum Institute.
Першим регіоном, який почав вакцинацію в Україні, стала Черкаська область. Першу вакцину отримав лікар-реаманітолог з міста Черкаси, який працює в коронавірусному відділенні Черкаської обласної лікарні.
Перше щеплення в регіоні зробили в Броварах лікарю дорослого інфекційного відділення Тетяні Шульженко. Процес вакцинації зайняв 15 хвилин, перед щепленням уточнювали інформацію про самопочуття і наявності хронічних захворювань.
Вакцинація в регіоні розпочалася 24 лютого. Перший укол препаратом був зроблений лікарю Людмилі Бойко, яка входить до складу мобільної медичної бригади. Вона ж буде вакцинувати інших.
В Чернігівській області першим прищепився від COVID-19 завідувач відділення обласної лікарні Ігор Кузин. За його словами, щепитися йому було не страшно, а після вакцини він почуває себе добре.
Вакцинація в області розпочалася у середу ввечері. Першим отримав щеплення завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Житомирської міської лікарні №2.
Кампанія з вакцинації в області розпочалася в четвер, 25 лютого. Першим вакцину від COVID-19 отримав дитячий лікар-анестезіолог Олександр Теслицький.
Першими словами медика після вакцинації стали: "Дихання спокійне, жодних скарг".
В українській столиці вакцинація почалася в четвер о 10:00. Першого вакцинували завідувача відділення Олександрівської клінічної лікарні Олексія Куценка. Він перехворів на коронавірус в листопаді.
Після щеплення лікар заявив, що почувається добре.
В Запоріжжі першим прищепили лікаря-анестезіолога Ярослава Наговського. Разом з ним першу дозу вакцини AstraZeneca отримали п'ять медиків, які будуть проводити вакцинацію.
Перше щеплення в Сумській області отримав лікар-анестезіолог Дмитро Білоборов. За ним лікарі спостерігали 30 хвилин.
Другим вакцинованим пацієнтом була лікар Сумського обласного госпіталю для ветеранів війни Наталія Зеленська, яка з жовтня працює у відділенні для надання допомоги хворим COVID-19.
В області першими щеплення від коронавірусу отримали медична сестра мобільної бригади допомоги» Людмила Глущенко і лікар-кардіоревматолог Луганської обласної дитячої лікарні Сергій Пономарьов.
Нагадаємо, в Україні виявили зростання нових випадків коронавірусу - 8147 заражень. Найбільший добовий приріст в Івано-Франківській та Житомирській областях.
У перший день вакцинації в Україні зробили 159 щеплень від коронавірусу. Найбільше вакцинували в перший день в Черкаській області. Повідомляється, що ще не було зареєстровано несприятливих подій після імунізації.