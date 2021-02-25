В Украине началась COVID-вакцинация: где уже прививают

Вакцинация в Украине проводится препаратом AstraZeneca (Covishield), который закупило правительство. Вакцина производится на мощностях индийского Serum Institute.

Черкасская область

Первым регионом, который начал вакцинацию в Украине, стала Черкасская область. Первую вакцину получил врач-реаманитолог из города Черкассы, который работает в коронавирусном отделении Черкасской областной больницы.

Киевская область

Первую прививку в регионе сделали в Броварах врачу взрослого инфекционного отделения Татьяне Шульженко. Процесс вакцинации занял 15 минут, перед прививкой уточняли информацию о самочувствии и наличии хронических заболеваний.

Винницкая область

Вакцинация в регионе началась 24 февраля. Первый укол препаратом был сделан врачу Людмиле Бойко, которая входит в состав мобильной медицинской бригады. Она же будет вакцинировать остальных.

Черниговская область

В Черниговской области первым привился от COVID-19 заведующий отделением областной больницы Игорь Кузин. По его словам, прививаться ему было не страшно, а после вакцины он чувствует себя хорошо.

Житомирская область

Вакцинация в области началась в среду вечером. Первым получил прививку заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Житомирской городской больницы №2.

Черновицкая область

Кампания по вакцинации в области началась в четверг, 25 февраля. Первым вакцину от COVID-19 получил детский врач-анестезиолог Александр Теслицкий.

Первыми словами медика после вакцинации стали: "Дыхание спокойное, никаких жалоб".

Киев

В украинской столице вакцинация началась в четверг в 10:00. Первым вакцинировали заведующего отделением Александровской клинической больницы Алексея Куценко. Он переболел коронавирусом в ноябре.

После прививки врач заявил, что чувствует себя хорошо.

Запорожская область

В Запорожье первым привили врача-анестезиолога Ярослава Наговского. Вместе с ним первую дозу вакцины AstraZeneca получили пять медиков, которые будут проводить вакцинацию.

Сумская область

Первую прививку в Сумской области получил врач-анестезиолог Дмитрий Билоборов. За ним врачи наблюдали 30 минут.

Вторым вакцинированным пациентом была врач Сумского областного госпиталя для ветеранов войны Наталья Зеленская, которая с октября работает в отделении для оказания помощи больным COVID-19.

Луганская область

В области первыми прививку от коронавируса получили медицинская сестра мобильной бригады помощи» Людмила Глущенко и врач-кардиоревматолог Луганской областной детской больницы Сергей Пономарев.