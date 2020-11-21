В Україні почав діяти карантин вихідного дня: що дозволено

В Україні вже другий тиждень діє карантин вихідного дня. У суботу та неділю дозволена робота лише продуктових магазинів, аптек, громадського транспорту та АЗС.

Відповідне рішення прийняв Кабінет міністрів.

Що заборонено: робота торгово-розважальних центрів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів; робота театрів і проведення масових заходів; приймати відвідувачів у барах, ресторанах, кафе та установах розважальної сфери.

Що дозволено: працювати аптекам, ветеринарним аптекам, продуктовим магазинам, АЗС та СТО. Також продовжить курсувати громадський транспорт.

Крім того, працюватимуть заклади, які надають фінансові послуги. Продовжуватиме роботу сфера інкасації та перевезень валютних цінностей, оператори поштового зв’язку, а також медичної та ветеринарної практики.

Нагадаємо, в Україні з сьогоднішнього дня почали штрафувати за відсутність маски в громадських місцях.

Зазначимо, вчені Національної академії наук прогнозують до кінця листопада майже 200 тисяч нових випадків COVID-19.